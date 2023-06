Un étudiant réanime un nouveau-né dans les toilettes à La Panne: "Je ne réalise toujours pas"

L'étudiant a en effet été appelé dans les toilettes publiques. Il a alors découvert une femme assise par terre avec un bébé dans les mains. Celle-ci lui a expliqué qu'elle avait accouché deux mois plus tôt que prévu. Malheureusement, le bébé ne respirait plus. L'étudiant est donc immédiatement intervenu et a entrepris une réanimation cardiaque. Les services d'urgence sont arrivés peu après et ont pris le relais.

S'il précise n'être qu'un des maillons de la chaîne qui a permis de sauver la vie du nouveau-né, l'étudiant est fier d'avoir pu mettre correctement en pratique ses cours. En tant que secouriste, il est en effet formé à la réanimation et la pratique plusieurs fois par an. Mais en conditions réelles, ce n'est pas la même chose. "Je ne me rends toujours pas compte de ce que j'ai fait", a déclaré le jeune homme qui a avoué avoir eu mal à étudier depuis dimanche, tant il repensait à cette histoire.

Rappelons que la Croix-Rouge organise régulièrement des initiations aux premiers secours réservées au grand public.