Une fausse prise d’otage tourne au cauchemar dans une école française : “On a eu la peur de notre vie”

En effet, une dizaine d’étudiants en train de passer leur examen ont cru à une vraie prise d’otage, relate Le Télégramme. Pour eux, l’exercice a tourné au cauchemar. Un des étudiants a tenté de sauter par la fenêtre, et une autre s’est retrouvée à l’hôpital après une chute.

”J’ai tremblé pendant 1h. J’ai vécu une agression il y a même pas un mois”, s’est plaint un étudiant interviewé par le journal. “Quand on est sorti, on nous a dit qu’on devait passer notre examen quand même. C’était impossible, on était en état de choc”, raconte une autre étudiante.

Selon Samy Guelman, le directeur de l’Open Campus de Brest, ces jeunes n’ont pas été mis au courant car le surveillant de leur classe n’était pas au courant non plus. “On nous a dit après que c’était un exercice, mais quand on n’est pas au courant, ça ne sonne pas pareil”, a déploré une étudiante.

Le directeur a contacté lui-même les étudiants concernés. Il les a également dirigés vers la cellule psychologique de l’établissement.

Les jeunes, eux, sont toujours chamboulés. Cinq d’entre eux ont décidé de porter plainte contre leur école. “On a eu la peur de notre vie”, résument-ils.