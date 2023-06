”Fonder ma propre entreprise a toujours été mon rêve”, explique-t-il au Nieuwsblad.

Étant donné qu’il est encore étudiant, il est allé voir ses parents et leur a présenté son projet. Au début, ceux-ci n’étaient pas convaincus. Mais ils ont changé d’avis et, aujourd’hui, ce sont ses plus grands supporters, explique l’étudiant. “À condition que j’obtienne mon diplôme”, précise-t-il.

Avec le Guilty, Kian veut offrir un environnement sécuritaire aux jeunes qui désirent faire la fête et s’amuser.

”Pendant les mois d’été, on sera ouvert cinq jours sur 7. À partir de septembre, ce sera uniquement les week-ends. Je serai donc dans mon kot en semaine et à la discothèque le week-end. Cela ne sera pas de tout repos, mais je suis très excité.”

Pour l’aider, il pourra compter sur ses amis… qu’il a justement embauché comme étudiants.