Après 20 ans d’absence et 67 certificats maladie en 24 ans de service, une professeure est licenciée par la Cour de cassation

Enseigner est toutefois un grand mot puisque cette dernière a fourni pas moins de 100 justifications diverses et 67 certificats d’arrêt maladie aux différents lycées dans lesquels elle a été employée, comme le révèle le journal italien La Repubblica.

Le 22 juin dernier, la Cour de cassation italienne a qualifié cette professeure d’une “incompétence permanente et absolue” suite à ses trop nombreuses absences au travail.

Ce constat a également été partagé par les élèves de la professeure, qui ont tout simplement décidé la dénoncer auprès des autorités compétentes. “Il n’y a jamais eu de continuité”, témoignait l’un d’entre eux auprès du quotidien La Repubblica. “Elle venait quelques jours et prenait un long congé maladie. À la place, on avait des remplaçants ou parfois on nous laissait même finir les cours plus tôt.”

Cinzia Paolina De Lio avait même mis en place un stratagème pour éviter tout signalement de la part de ses élèves. “Elle se trompait souvent sur nos noms parce qu’elle ne nous connaissait même pas […] Elle ne nous a parlé d’aucun auteur, mais comme par magie nous avons tous obtenu des 9 et des 10/10 pour éviter que l’on se plaigne et qu’on la signale auprès de la direction.”

C’est depuis l’année 2017 que la professeure est sous les radars d’une inspection ministérielle mise en place pour justifier l’arrêt de cette mascarade, malgré les certificats de maladie officiels dont disposait cette femme âgée de 56 ans aujourd’hui. C’est à partir de là qu’une longue bataille judiciaire a débuté.

Totalement absente les 10 premières années

Tout d’abord, en première instance, la sanction est infirmée par la justice, mais en appel, les juges suivent les arguments du ministère de l’Éducation qui explique qu'“en 24 ans d’enseignement, Cinzia Paolina De Lio a été absente pendant 20 ans au total. Elle était totalement absente les dix premières années et pour les 14 autres, elle était en grande partie en congé de maladie, entre 40 et 180 jours par an”, explique le quotidien Il Corriere della Sera, présent à l’audience de la professeure.

Afin d’éviter un licenciement, Cinzia Paolina De Lio s’est alors pourvue en cassation. Sauf que la Cour a, dans sa décision, détaillé les nombreux motifs d’absence évoqués par la professeure.

Parmi les éléments cités par la Cour de cassation italienne il y avait : deux absences pour accidents du travail, 16 autorisations d’absence pour motif personnel, trois interdictions de travail pour protection de la santé, deux congés de maternité et d’allaitement, sept absences pour enfant malade, sept congés parentaux payés, 24 congés et permis pour aider les membres de la famille gravement handicapés, ou encore cinq absences excusées pour participation à des cours de perfectionnement et de formation.

Spécialiste en zoothérapie

Sur son profil Linkedin, Cinzia Paolina De Lio affirme être journaliste indépendante, mais aussi “diplômée en piano, détentrice de trois diplômes, spécialisée dans les nouvelles technologies et l’autonomie des écoles”, avec “une spécialisation en criminologie, zoothérapie, histoire de la médecine, parasitologie du territoire, troubles spécifiques de l’apprentissage, hygiène mentale de l’adolescent”.

Un bien beau CV sur papier qui semble se traduire uniquement par des absences sur le terrain.