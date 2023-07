”C’est la première fois que je vois un ours en liberté”, a déclaré, incrédule, une étudiante originaire de Floride.

L’ours avait été repéré le matin même. Des équipes spécialisées avaient donc été appelées. Selon elles, l’ours en question ferait partie d’un groupe de trois ours déjà repérés sur le campus cet été. Les équipes d’intervention ont décidé d’agir lorsque l’ours s’est retrouvé dans une zone habituellement très fréquentée du campus. Elles ont donc tiré des tranquillisants sur l’animal afin de le ramener dans la montagne.

Selon les experts, le gel tardif aurait limité les ressources naturelles que mangent d’habitude les ours dans les montages. Ces animaux se nourrissent en effet à 80 % de végétaux, fruits et autres tubercules. En l’absence de ces ressources, les ours seraient redescendus en ville afin de chercher de la nourriture dans les poubelles. Cinq autres ours ont d’ailleurs été repérés dans un quartier à proximité. Pour cette fois, l’ours a pu être endormi et reconduit dans la montagne mais, la prochaine fois, il n’est pas exclu qu’il soit abattu.

Ce n’est par ailleurs pas la première fois que des ours se retrouvent à la Une de l’actualité dans la région. Mais d’habitude, ils apparaissent plutôt à la nuit tombée qu’en plein jour…