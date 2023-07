Vers 11h30, le jeune avait en effet été pincé avec un smartphone à la main en plein examen. Le surveillant lui avait confisqué l'appareil et l'avait conduit dans une pièce à part, où il a rencontré des membres de sa faculté. Ceux-ci lui ont expliqué que ses parents allaient être mis au courant de l'incident. Perturbé par cette nouvelle, le jeune homme a alors subitement quitté la pièce et s'est suicidé moins d'une heure plus tard.

Selon l'Indian Express, le père de l'étudiant a porté plainte contre l'établissement ainsi que plusieurs membres du personnel.

Si vous avez des pensées suicidaires, vous pouvez appeler le Centre belge de prévention du suicide au numéro 0800/32.123