Sur les images du Daily Mail, on peut voir l’étudiante se diriger sur scène afin d’être félicitée pour l’obtention de son diplôme. Mais, très vite, la scène est interrompue par son petit ami, en toge lui aussi, qui se met à genoux et lui tend une bague. La foule se met alors à applaudir vivement et certains se lèvent. S’il est impossible d’entendre ce que dit l’étudiante, il semble que la jeune femme a accepté la proposition étant donné que son petit ami lui passe la bague au doigt. Ravi, il se tourne face à l’assemblée pour faire un signe au public.

Étant donné que ce genre d’événement n’arrive pas tous les jours, l’Université de Newcastle a posté la vidéo sur ses réseaux sociaux. La vidéo est aussitôt devenue virale et a atteint 900.000 vues. Mais les retours ont été majoritairement négatifs. Pour les Twittos, l’étudiant a “volé le moment de sa copine”. “C’était censé être son moment à elle”, peut-on lire. Ou encore “c’est irrespectueux pour les autres étudiants qui recevront leur diplôme après”.

Certains ont même blâmé l’université d’encourager ce genre de comportement. En effet, l’établissement avait accompagné la vidéo de la phrase : “Il y a plus d’une façon de rendre un jour mémorable”.

Suite au bad buzz, l’université a décidé de supprimer son tweet.