Comment un étudiant a provoqué la démission du président de l'Université de Stanford

L'homme, qui restera professeur de biologie dans l'établissement, est pourtant une sommité dans son domaine, explique le New York Times. En tout, il a publié près de 220 articles scientifiques sur les maladies cérébrales dégénérative. Mais, alors, que s'est-il passé?

Des manquements

Le président de l'Université a été accusé d'être responsable de manquements lors d'études scientifiques qu'il a menées. Ces accusations sont apparues pour la première fois des années plus tôt sur un forum. Elles ont toutefois connu un retentissement plus important lorsque Theo Baker, un étudiant en journalisme, en a parlé dans The Stanford Daily, le journal de l'établissement. En novembre dernier, le journal étudiant a affirmé, preuves à l'appui, que des études dont le Dr Marc Tessier-Lavigne était auteur ou co-auteur, avaient été manipulées. En février, le journal a enfoncé le clou en amenant d'autres preuves basées sur des témoignages anonymes. Notamment que certaines études avaient été falsifiées et que le professeur avait couvert tout cela.

Une enquête

Face à la gravité des accusations, un panel de scientifiques externes a été nommé par l'université pour faire toute la lumière. Après avoir mené 50 entretiens et analysé 50.000 pages de documents, le comité a conclu que des manquements avaient bel et bien eu lieu dans cinq études. Il n'a toutefois pas conclu, comme le prétendait l'étudiant en journalisme, que le professeur avait volontairement couvert des faux résultats présentés dans une étude sur la maladie d'Alzheimer en 2009. Le journal, lui, "maintient ces accusations".

Le panel de scientifiques a, par contre, reconnu des "problèmes" et des études "en dessous des standards habituellement attendus". Le professeur a donc été invité à corriger ou à faire dépublier certaines de ses études relayées dans de prestigieux magazines comme Nature.

Etant donné qu'il s'attendait à ce que des discussions aient lieu sur sa capacité à diriger l'université, le Dr Marc Tessier-Lavigne a préféré prendre les devants en démissionnant. Il sera donc remplacé à la fin août par Richard Saller, professeur d'études européennes, qui assurera l'intérim.

Theo Baker, et le Stanford Daily, ont quant à eux reçu en février le prestigieux prix George Polk pour leur enquête journalistique.