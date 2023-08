Aux États-Unis, les étudiants-athlètes reprennent les entraînements sous une chaleur extrême

Susan Yeargin, co-auteure d’un rapport sur la chaleur rédigé par l’Association des entraîneurs, explique que la semaine de reprise est la plus à risque. Le corps a en effet besoin de temps pour s’acclimater aux fortes chaleurs. Les trois premiers jours d’entraînement, le corps ne s’est pas encore réhabitué, c’est donc, selon elle, les jours les plus dangereux. En tout, il faut environ deux semaines pour que le corps s’habitue à la chaleur. Sachant cela, les divers entraîneurs américains qui suivent les conseils de l’Association des entraîneurs, ont prévu des entraînements adaptés. JT Curtis, un coach, explique sur une chaîne américaine qu’il propose aux athlètes de s’entraîner avec seulement une partie de leur équipement.

Entraînements parfois annulés

Si les températures sont vraiment trop hautes, les entraînements sont également adaptés. Les températures “alertes” se mesurent à l’aide d’un thermomètre mouillé. Il ne prend pas seulement en compte la chaleur, mais aussi l’humidité. Lorsqu’il fait trop humide, la transpiration a du mal à s’évaporer, ce qui empêche le corps de se refroidir correctement.

Quand la température au thermomètre mouillé est trop haute, les coaches reçoivent donc un message. Dans les régions habituellement moins chaudes, la température “alerte” est de 30,1°C, et dans les régions qui sont plus habituées à la chaleur, elle est de 32,2°C. “Dans ces cas-là, l’entraînement ne peut pas durer plus de deux heures, et on doit faire des pauses toutes les vingt minutes”, poursuit le coach. Au-delà de certains seuils, les entraînements sont tout simplement annulés.

Les problèmes de santé liés à la chaleur peuvent comprendre des maux de tête, des crampes, des évanouissements, des enflures, une déshydratation, des nausées et vomissements. Dans ces cas-là, il faut boire beaucoup et se mettre à l’ombre voire utiliser de la glace pour faire baisser la température. En cas de malaise, appelez les secours.