Si la photo d’article est une photo d’illustration, la véritable scène – qui se trouve dans la vidéo ci-dessous – y ressemble beaucoup.

Bien entendu, la voiture de l’étudiante a été déclassée.

Un remboursement problématique

Malheureusement, la jeune femme n’était pas correctement assurée, ce qui fait qu’elle n’a pas pu être dédommagée. Elle a donc contacté le conseil municipal… qui a refusé de prendre en charge les dégâts. Le conseil a en effet déclaré que l’incident était indépendant de sa volonté et qu’il n’était pas responsable de cela. Une situation aberrante pour la jeune femme qui rappelle qu’elle non plus n’est pas responsable de ce qui lui est arrivé.

Tout est bien qui finit bien

Grâce à l’intervention des médias, qui ont raconté son histoire, le bourgmestre de Southport, Tom Tate, a décidé d’annuler la décision du conseil municipal. La ville va finalement rembourser à l’étudiante la valeur marchande de sa voiture.