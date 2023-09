Personnalité controversée, Idriss Aberkane pourrait perdre son doctorat pour plagiat

Cette semaine, on a appris que celui qui se présente comme un "hyperdoctor" au vu de ses trois doctorats (ndlr: dont un en diplomatie délivré par une école non reconnue par l'Etat), risque d'en perdre un. Il semble en effet que sa thèse, présentée en 2016 à l'Université Paris-Saclay, mais préparée à Polytech, est un plagiat. Le comité éthique de Polytech, après de longs mois d'enquête, a authentifié le plagiat et proposé qu'Idriss Aberkane perde son doctorat. Toutefois, la décision rendue en 2022 est toujours en suspens étant donné que les deux universités se renvoient la balle.