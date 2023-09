Un étudiant sans histoire condamné pour violence sur policier : “J’étais persuadé que ce n’était pas des vrais flics”

Tout s’est déroulé à Amiens, le lundi 28 août. Clément, Grenoblois d’origine, était venu dans la ville pour faire une surprise à sa petite amie. Il était dans sa voiture au moment où il a été interpellé par quatre policiers. “Ils sont arrivés de façon agressive”, affirme-t-il à France 3. “Ils portaient des brassards mais je n’étais pas sûr que c’était des policiers. Ils menaçaient de briser les vitres de ma voiture” Son doute s’explique, selon lui, par le fait que son frère a été agressé par des faux policiers il y a deux ans de ça. Malgré que les agents lui aient montré leur brassard et leur radio, l’étudiant a continué à douter. Malheureusement pour lui, il s’agissait bien de vrais policiers. Ceux-ci sont intervenus, car l’étudiant était dans sa voiture sur un parking connu pour être un point d’échange de drogues. Tout s’enchaîne alors.

Il appelle la police

Pris de panique, l’étudiant fait marche arrière et percute la voiture banalisée des policiers garée juste derrière lui. Cette manœuvre coince contre le mur deux policiers qui se trouvaient derrière leur propre voiture. Se sentant agressé, un policier utilise son arme et tire en direction de la voiture de l’étudiant. Le jeune homme prend la fuite. Durant la course-poursuite, il a la lucidité d’appeler… la police. Celle-ci lui explique que les hommes qui le pourchassent sont bien des policiers. L’étudiant finit alors par s’arrêter et se laisser embarquer “avec virilité”, confirme l’avocat des policiers.

En tout, il passera 48 heures en garde à vue. En comparution immédiate, il est condamné à un an de prison avec sursis, 2 000 euros d’amende dont la moitié avec sursis. Il doit également indemniser les deux policiers qui ont porté plainte contre lui.

Tous le reconnaissent : Clément est un jeune homme sans histoire. Son casier est vierge et il n’a jamais eu le moindre problème avec la police. Profondément choqué – tout comme le policier qui a été blessé -, l’étudiant envisage de porter plainte contre eux pour “violences morales et physiques”. Il déplore également que personne ne s’émeuve du coup de feu tiré par le policier.