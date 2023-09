Agacé par le bruit de ses voisins, un étudiant en chimie les empoisonne en se servant du laboratoire de son université

”Notre bébé perd ses cheveux depuis”, a témoigné le père, un habitant de Floride. “On ne peut pas prouver que c’est lié mais, normalement, les bébés ne perdent pas leurs cheveux. Nous avons le sentiment que c’est à cause des produits chimiques que nous avons respirés.”

Excédé par le bruit

Pourtant, auparavant, le couple s’entendait très bien avec son voisin. “Il nous a même félicités après la naissance de notre enfant”, précise le père. Mais c’est justement cette naissance, survenue en août 2022, qui a, semble-t-il, mis le feu aux poudres.

Plusieurs jours après la naissance de l’enfant, Xuming Li s’est mis à se plaindre du bruit : des bruits de pas, la chasse d’eau, un téléphone qui tombe… Malgré les propositions d’arrangement de la famille et l’intervention de la police, le jeune homme a continué à être excédé par le bruit. Pourtant, l’homme a également une femme et deux enfants en bas âge. “On n’en revient pas qu’un parent puisse faire ça”, a précisé Umar Abdullah.

Empoisonnement avec une seringue

Selon le Daily Mail, c’est en juin dernier, que l’étudiant aurait commencé à empoisonner ses voisins, profitant de leur déplacement en Ohio pour une conférence. Étant donné qu’il était doctorant en chimie à l’Université de Floride du sud, le jeune homme avait accès à toute une série de produits chimiques. Il aurait alors commencé à en ramener dans son appartement, raconte le NY Post. Toutefois, selon l’université, l’établissement ne détient pas les substances utilisées. Des documents de justice indiquent toutefois que l’homme a utilisé le laboratoire de l’université.

Lorsque la famille est revenue de voyage, elle a commencé à être malade et à développer des symptômes comme des maux de tête ou des nausées. Ils ont tenté de voir ce qui pouvait causer ça. Sans succès. C’est un de leurs amis qui a attiré leur attention sur la porte. Ils ont en effet remarqué une légère fissure. Ayant des doutes sur son voisin, Umar Abdullah a installé une caméra de surveillance. C’est là qu’il a vu son voisin du dessous s’approcher avec une seringue et injecter une substance dans leur porte. Ils ont aussitôt appelé la police.

Expulsion de l’université

Selon les premiers tests, il s’agit d’une substance contenant de la méthadone, de l’hydrocodone et une troisième substance toxique. Étant donné que ces substances n’expliquent pas à elles seules tous les symptômes, un rapport toxicologique complet est attendu.

L’homme a été arrêté, puis relâché en attendant son procès qui aura lieu le 5 décembre prochain. Il est brièvement retourné dans son appartement avant de déménager.

L’Université de Floride du sud, dans laquelle il faisait son doctorat en chimie, l’a expulsé fin août, quelques mois avant qu’il ne termine sa thèse.