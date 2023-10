Un étudiant fait plier le gouvernement français: “Commencer ma carrière comme cela, c'est très plaisant”

À lire aussi

Sami Gam a 22 ans et étudie à Sciences-Po après avoir obtenu une licence en droit. Il s’est emparé de cette affaire après avoir lu plusieurs articles de presse. L’étudiant s’est alors engagé dans un combat contre l’État français et ce sans être assisté par un avocat. “L’issue était incertaine. C’était la première fois que j’avais un recours qui était jugé et donc de commencer ma carrière comme cela, c’est très plaisant”, avoue-t-il.

Sami explique les raisons pour lesquelles il s’est battu contre cette réglementation alors qu’il n’est même pas un “grand fumeur”. “Si vous grillez un feu rouge, demain, vous pouvez avoir une amende parce que vous avez violé la loi et c’est tout à fait normal, explique le jeune étudiant. Mais de la même manière, l’État doit respecter les obligations qui lui incombent. Pour moi, c’était normal de combattre cette illégalité, le fait est que le droit français était contraire à la réglementation européenne sur ce point. La grande majorité des citoyens ne le sait pas nécessairement parce qu’elle n’est pas juriste”, explique-t-il.

Après cette décision du Conseil d’État, le gouvernement bénéficie de six mois pour accorder la réglementation française avec le droit européen.