Une université anglaise proposera bientôt un diplôme en “Magie et Sciences Occultes”

À lire aussi

Différents concepts tels que la décolonisation, l’exploration d’épistémologies alternatives, le féminisme et l’antiracisme seront abordés au travers de ces paradigmes. Le but étant de “réexaminer le présupposé selon lequel l’Occident est l’endroit du rationalisme tandis que le reste du monde serait un lieu de magie et de superstition”, explique Emily Selove.

Ce master complémentaire d’une durée d’un an sera dispensé dans la faculté d’études arabes et islamiques. Pour y accéder, il faut donc déjà être en possession d’un diplôme universitaire. Les étrangers peuvent également participer au programme à condition d’avoir un très bon niveau d’anglais et de s’acquitter des frais d’inscription qui s’élèvent à environ 28 000 euros par an.