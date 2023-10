Deux étudiants namurois se lancent dans un périple à vélo de 10.000 km: "On a hâte de découvrir les routes du monde vers l’Asie"

Depuis samedi matin, François Rubay et François Frippiat, deux amis âgés de 22 ans, ont débuté une aventure qui s’annonce riche en émotions. A savoir un voyage d’au moins six mois, avec deux vélos comme (presque) unique moyen de locomotion, pour les conduire jusqu’en Asie du sud-est depuis Namur. "Nous avons estimé que le choix du vélo permettait de prendre son temps et de profiter en quelque sorte d’une immersion culturelle, raconte François Rubay. Il s’agit donc d’être réveillé non pas par la sonnerie d’un réveil, mais par la lumière du soleil."