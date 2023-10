Même pas diplômé en droit, il usurpe l'identité d'un avocat et remporte tous ses procès

Le plus fou dans l'histoire, c'est que l'usurpateur, qui n'a ni diplôme en droit ni aucune formation dans la matière, est parvenu à remporter les 26 procès auxquels il a participé.

Mais comment est-il arrivé à voler l'identité d'un autre? Brian Mwenda serait parvenu, sur le portail de l'association d'avocats professionnels, a changé les détails du compte du vrai avocat pour y glisser sa propre photo. C'est finalement le vrai avocat qui a repéré et dénoncé le stratagème.

Si l'association d'avocats professionnels s'est montrée très critique à l'égard de l'usurpateur, ce dernier a par contre reçu pas mal de soutien à sa sortie du commissariat. "Je voudrais exprimer ma gratitude aux personnes qui me soutiennent et prient pour moi. Avec le temps, je pourrai dissiper ce malentendu. Je pourrai également prouver mon innocence et le contexte réel", a déclaré Brian Mwenda.

A noter que l'avocat qui le défend, le controversé Mike Sonko (accusé lui-même de trafic de drogue et blanchiment d'argent), a déjà donné le ton: il a traité d'"idiots" les gens qui critiquaient son client et a affirmé que celui-ci, "citoyen respectueux des lois", n'avait "jamais tué personne". "Ce n’est pas un terroriste", a-t-il conclu.

Reste à voir comment l'affaire sera finalement jugée...