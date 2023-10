Mais le plus fidèle compagnon de Sacha, créature mi-souris, mi-électrique, aurait un véritable prénom, bien français, puisqu’il s’appelle en réalité… Jean-Luc.

Le plus célèbre des Pokémon est appelé par ce patronyme au tout début de l’aventure, dans un spin-off intitulé “Pokemon : The Electric Tale of Pikachu”, sorti en quatre tomes en parallèle à la série animée entre 1997 et 1999, seulement aux États-Unis et qui n’a jamais été éditée en français. Dans les tomes 3 et 4, Sacha appelle bien Pikachu par le prénom Jean-Luc.

Mais celui-ci ne sera pas conservé et seul le nom de Pikachu sera gardé. Pikachu provient de la réunion des mots japonais “pika”, pour étincelle et “chu”, l’onomatopée rappelant le bruit de la souris en japonais. Il est également le seul Pokémon à garder le même nom dans toutes les traductions du célèbre animé.

Alors pourquoi avoir choisi ce prénom ? Un indice est donné sur la planche ci-dessous. Sur le torse de Pikachu, on peut apercevoir un petit dessin de fusée qui est en réalité l’insigne de la série Star Trek. Le prénom de Pikachu pourrait donc être un clin d’œil à Jean-Luc Picard, personnage de l’univers de la célèbre franchise de science-fiction.