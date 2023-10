Une jeune femme de 20 ans simule un cancer et reçoit près de 40.000 € de dons: "Je ne l'ai pas fait pour l'argent"

La jeune partageait donc son quotidien entre les traitements et les effets de la maladie sur les réseaux sociaux. Sauf que plusieurs personnes avec des connaissances médicales sont tombées sur ces mises en scène et ont compris que quelque chose n'allait pas dans ces vidéos. L'un d'eux a averti la police qui a mené son enquête. Le 23 janviers dernier, la jeune femme a été arrêtée pour soupçon de vol et tromperie.

La semaine dernière, elle a été condamnée à une peine de travail d'une durée de cent heures et à une peine de dix ans de prison avec un sursis de trois ans. La jeune femme doit également rembourser les généreux donateurs qui ont été trompés, avec une amende de 1.300 €.

Lors de son jugement, Madison Russo a expliqué pourquoi elle avait inventé sa maladie : "De nombreuses personnes ont spéculé sur les raisons de mon action. Je ne l'ai pas fait pour l'argent ou par cupidité. Je ne l'ai pas fait pour l'attention. Je l'ai seulement fait pour tenter de réunir ma famille."