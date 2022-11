Où trouver un job étudiant?

Tu es à la recherche d'un job étudiant mais tu ne sais pas où chercher? "La Libre Etudiant" t'a dressé la liste de quelques endroits où tenter sa chance.

1. Les sites spécialisés

Une simple recherche sur un moteur de recherche va t'envoyer directement sur des sites comme Student.be qui est la référence en la matière. On peut aussi citer StudentJob. Ces sites publient des offres d'emploi destinées aux étudiantes et étudiants toute l'année.

2. Les agences d'intérim

Les agences d'intérim proposent également des jobs étudiants. Pour ce faire, il suffit de t'inscrire dans une agence afin d'avoir accès aux offres d'emploi. Randstad , Adecco , TempoTeam , ManPower ... sont autant de noms qui pourront t'aider. Mais il en existe d'autres !

3. Les organismes de recherche d'emploi classiques

Actiris (Bruxelles), Le Forem (Wallonie) ou la VDAB (Flandre) proposent des jobs étudiants, en plus des jobs classiques. Y jeter un œil peut donc être intéressant.

4. Les sites d'économie collaborative

On peut trouver ce type de job sur RingTwice notamment, ou d'autres plateformes agréées. Sache toutefois que tu dois déclarer ces revenus . De plus, ils ne peuvent pas excéder 6.450 euros par an . Mais ils ne rentrent pas en compte dans la limite des 600 heures étudiantes. Attention, avant de te lancer là-dedans, vérifie bien que tu as rempli toutes les formalités et que ton job étudiant rentre bien dans cette catégorie. Pour plus d'informations, on te conseille de te rendre sur le site d'Infor Jeunes.

5. Les sites web des communes et les groupes Facebook des habitants

Les groupes Facebook rassemblant les habitants de communes spécifiques peuvent également être une bonne source pour trouver un job. En effet, une entreprise qui recherche un étudiant vivant à proximité aura peut-être tendance à proposer l'offre d'emploi directement sur un groupe Facebook. C'est une manière pour elle de gagner du temps, et pour toi de postuler facilement. Attention toutefois aux arnaques qui circulent parfois sur les réseaux sociaux !

6. Le bouche-à-oreille

N'hésite pas à prévenir tes amis et ta famille que tu recherches un job. En effet, c'est le moyen le plus efficace de trouver un job étudiant. Se faire recommander par un ami ou par un membre de ta famille te donne ainsi beaucoup plus de chances d'être pris au job que tu convoites.