Chez UStart, des jeunes sensibilisent les étudiants au monde de l'entrepreneuriat

"On pourrait parfois penser qu'on s'adresse exclusivement aux étudiants qui sont dans des filières comme l'économie et la gestion. Mais c'est faux. Moi, par exemple, je suis en droit. Et on veut vraiment toucher un public le plus large possible. On fait des descentes d'auditoires où on explique notre projet. On ne vise pas non plus que les universitaires."

En Belgique, le monde de l'entrepreneuriat attire les jeunes, surtout en Flandre. Selon le Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey, réalisé en 2021, 10% des 2.296 étudiants belges interrogés disaient vouloir créer leur propre entreprise directement à la fin de leurs études. "C'est légèrement en dessous de la moyenne globale", explique toutefois Frédéric Ooms, professeur à HEC Liège, qui a contribué à la réalisation du volet belge de l'étude. "Quand le niveau économique d'un pays est haut, l'envie d'entreprendre est généralement moindre", poursuit-il. Notons tout de même qu'au moment de la réalisation du questionnaire, 4,5% des étudiants dirigeaient déjà une entreprise, et 11% étaient engagés dans le processus de création.

Démystifier l'entrepreneuriat

Malgré tout, le monde de l'entrepreneuriat est encore méconnu des jeunes. Certains étudiants, principalement liés à des filières "économiques" ont des cours sur ce thème, ce qui favorise leur envie d'entreprendre, mas tous n'en ont pas. "Dans un monde idéal, il faudrait que tous les étudiants, peu importe leur orientation, aient un cours qui leur explique ce que c'est afin qu'ils n'en aient pas une vision tronquée", poursuit Frédéric Ooms. Il faut les mettre au courant des bénéfices, mais aussi des freins auxquels ils devront faire face. Selon lui, lorsqu'on parle d'entreprendre, "les gens ont trop souvent tendance à penser 'solution', mais entreprendre c'est d'abord identifier un problème, et des problèmes, ce n'est pas ce qui manque à l'heure actuelle.".

Chez UStart, il ne faut d'ailleurs pas forcément avoir une idée de projet pour assister aux activités. "Certains ont déjà des idées, d'autres pas du tout", explique Sara Simon, présidente de la cellule implantée à Louvain-la-Neuve. "On est là pour leur donner les premières informations, avant qu'ils se dirigent éventuellement vers un incubateur", confirme Robin Forthomme. "Notre but est de susciter leur intérêt pour un projet qui viendra peut-être plus tard. Cela permet aux jeunes dont les parents ne sont pas forcément issus de ce monde-là d'avoir un aperçu concret." Celles et ceux qui rejoignent UStart ou qui participent à leurs activités ne finiront pas forcément entrepreneurs, mais ils apprendront tout de même des choses qui permettront de développer leurs soft skills (ndlr : compétences douces chères aux employeurs).

Une communauté étudiante où échanger

Le fait que ces activités se fassent entre étudiants permet en outre d'attirer les plus frileux. "On se met au même niveau qu'eux, et ça facilite la parole", note Robin Forthomme. "Personne ne se juge, et on ose parler de choses dont on ne parlerait pas forcément à des adultes", confirme Sara Simon. "Le fait que des étudiants parlent à des étudiants est une bonne manière de donner l'étincelle et l'envie d'entreprendre car entrer directement dans un incubateur peut être très impressionnant", approuve Frédéric Ooms. "Donner un aperçu du monde de entrepreneuriat, c'est important, mais si on ne veut pas perdre le fruit de ce travail, il faut aussi encourager le passage à l'action", poursuit le professeur. Pour ce faire, selon lui, il faut pousser les jeunes qui ont une idée à se tourner vers des incubateurs ou vers le statut d'étudiant-entrepreneur. "Chez UStart, on donne l'impulsion. Mais dès que les étudiants en savent suffisamment, on les dirige vers les bons services", note Robin Forthomme.

Preuve du succès de l'opération, "des entrepreneurs qui se sont lancés après avoir suivi nos activités reviennent vers nous parfois des années plus tard pour proposer leur aide", se réjouit Robin Forthomme. "De cette façon, ils peuvent à leur tour inspirer la nouvelle génération d'étudiants en partageant leur expérience." Une excellente manière de continuer à inspirer les entrepreneurs de demain.