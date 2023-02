Malgré tout, il semble que 4 Belges sur 10 ont du mal à se détendre à la fin de leur journée de boulot. C’est encore plus le cas chez les jeunes, où 53 % ont du mal à se détendre et à se détacher de leur travail. Résultat, ils consultent encore leurs mails professionnels après leurs heures de travail ou répondent au téléphone.

”Dans notre société évoluant à toute vitesse, il est fondamental d’apprendre à trouver l’équilibre. Ces chiffres montrent que c’est un art que nous ne maîtrisons pas (encore). En particulier les jeunes, parce qu’ils n’ont pas encore développé des aptitudes telles que la capacité à nuancer et la capacité à reprendre le cours normal de leur vie après le boulot”, explique Elke Van Hoof, experte en gestion de stress et de bien-être au travail.

Parmi les 18-24 ans, 67 % déclarent se sentir épuisés après une journée de boulot.

L’équilibre entre travail et vie privée est important

Malgré tout, l’idée d’un meilleur équilibre entre travail et vie privée semble être la priorité, également chez les jeunes. La majorité des Belges y accordent plus d’attention qu’à la sécurité de leur emploi, leurs heures de temps libre et leur rémunération.

23 % des sondés indiquent ainsi que l’engagement des collaborateurs à en faire plus va encore diminuer (contre 15 % qui pensent le contraire). La volonté de faire des heures supplémentaires devrait aussi baisser, selon 29 % des Belges (contre 15 % qui sont d’avis qu’elle va augmenter), tout comme celle de répondre aux e-mails/appels en dehors des heures de travail (contre 12 %).