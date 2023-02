Schola ULB recrute 500 étudiants pour devenir tuteurs dans les écoles

Schola ULB recherche activement 500 étudiantes et étudiants du supérieur (université ou haute école) afin de donner des remédiations à des élèves de primaire et de secondaire de la Région bruxelloise. De quoi te permettre de t’engager et de développer des compétences que tu pourras inscrire sur ton CV. Le tout, en étant défrayé.