Les assureurs sortent le grand jeu pour attirer les jeunes diplômés

Le monde de l'assurance, confronté comme d'autres à des difficultés de recrutement, essaye de moderniser son image, lâche du lest sur les conditions de travail et mise sur l'alternance pour continuer à recruter environ 17.000 personnes par an. Le secteur fait face à un "manque flagrant de talents", explique à l'AFP Hasna Fafi, directrice de la communication de l'École supérieure d'assurances (ESA).