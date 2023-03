Quel job étudiant choisir pour travailler le week-end?

Pourquoi prendre un job étudiant le week-end?

Si tu n'as pas besoin de revenus trop importants, tu peux sans doute te contenter de faire un petit boulot le week-end. Tu pourras ainsi consacrer la semaine à tes cours et tes sorties, et le samedi et/ou le dimanche à ton travail.

Si, malgré les aides destinées aux étudiants, tu as besoin de plus d'argent pour financer tes études, il se peut que tu doives à la fois travailler en semaine et le week-end. Dans ce cas, trouver un job étudiant différent le samedi ou le dimanche pourrait te permettre de varier les jobs. Travailler le dimanche pourrait également te permettre, à certains endroits, de gagner un peu plus si un bonus s'applique.

Quels secteurs recrutent pour un job étudiant le week-end?

Plusieurs secteurs recrutent des étudiants en priorité le week-end :

- L'horeca : Les restaurants, cafétérias ou fast-food recherchent souvent des étudiants le week-end. Le vendredi soir, le samedi et le dimanche, ils ont en effet besoin de renfort comme serveur, livreur ou pour faire la plonge.

- La vente : Que ce soit des grandes enseignes ou des petites franchises, beaucoup de magasins recherchent des étudiants le samedi voire le dimanche. Tout simplement car c'est le jour où les travailleurs ont le temps de faire du shopping. Tu peux donc te faire engager comme vendeur(se), personnel de rayon ou caissier(ère).

- La santé : Le week-end, tu peux trouver un emploi étudiant dans une maison de repos, où tu pourrais préparer les repas et/ou divertir les résidents.

- Le baby-sitting : Les parents qui sortent le week-end sans leurs enfants font souvent appel à des baby-sitters. Si tu aimes ce qui touche à la garde d'enfants, c'est un job qui pourrait te convenir.

Comment trouver un job étudiant le week-end?

N'hésite pas à consulter les offres d'emploi sur les sites spécialisés, mais aussi à envoyer des candidatures spontanées aux endroits près de chez toi. N'hésite pas à aller te présenter avec un bon CV voire une lettre de motivation dans les commerces et restaurants qui ne sont pas trop loin de chez toi. Ce sera plus facile pour te déplacer une fois que tu auras trouvé ton job. N'hésite pas non plus à demander de l'aide à ta famille ou à tes amis et connaissances étant donné que c'est la manière la plus efficace de trouver un job étudiant. Si tu as encore un doute ou que tu ne sais pas comment postuler, retrouve nos conseils pour trouver un job étudiant en dernière minute.