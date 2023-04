Quel job étudiant pour travailler de chez soi?

Logistique (opérateur de chat, encodeur)

Marie, étudiante à l'ULB, nous explique avoir fait pendant quelque temps de l'encodage depuis chez elle. "Ce n'était vraiment pas compliqué. Je devais encoder des données dans des tableaux Excel. Pouvoir bosser de chez soi, c'est un super gain de temps. J'étais aussi libre de gérer mes heures comme je voulais. Le côté négatif, c'est que ce n'était pas très stimulant. Toutes les journées se ressemblaient."

De temps à autre, des chercheurs engagent en effet des étudiants afin d'encoder des données ou de retranscrire des entretiens. Des jobs qui peuvent se faire depuis chez soi.

Digital (rédacteur SEO, etc.)

Plusieurs étudiants que nous avons interrogés ont travaillé comme rédacteur SEO pour des sites d'entreprises. Le but est de rédiger des textes en insérant des mots-clés appréciés des moteurs de recherche afin de mieux positionner le site web dans les résultats de recherche. "J'ai été rédactrice SEO pendant une bonne partie de mes études", explique Céline, qui s'est ensuite tournée vers une carrière dans le marketing.

Tuteur

Beaucoup d'étudiants optent pour le tutorat en aidant des élèves de secondaire à progresser dans des matières problématiques pour eux. Quelques organismes permettent à des jeunes du supérieur de devenir tuteurs. Parfois, ce tutorat peut se faire de chez soi, même si la plupart du temps, cela se fait à l'extérieur.

Influenceur/Youtubeur/Instagrammeur

S'il ne s'agit pas d'un "job étudiant" en soi, beaucoup de jeunes utilisent leur présence sur les réseaux sociaux pour développer quelques partenariats. "On parle d'un resto de temps en temps, ou d'un produit cosmétique", note Pauline. "Mais c'est toujours ça que je ne dois pas acheter. Donc je considère que c'est comme de l'argent. Et le top, c'est que je le fais de chez moi, en m'amusant."

Petsitter

"J'ai deux chiens, et j'adore les animaux. Quand je le peux, je me propose donc pour garder les animaux des autres, chez moi, contre rémunération", explique Thomas. "Cela me permet d'arrondir mes fins de mois sans susciter vraiment du travail en plus. Au contraire, cela fait de la compagnie pour mes deux chiens. A condition que l'entente se passe bien évidemment". Mais, comme il l'explique, il n'a jamais eu de problèmes.