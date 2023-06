Un "Tinder de l'alternance" pour aider les jeunes à trouver un stage

La formation en alternance permet à des jeunes, dès 15 ans, de se frotter à un métier auprès d'un opérateur de formation, à raison d'un ou deux jours par semaine, et au sein d'une entreprise le restant de la semaine.

Plusieurs jeunes éprouvent toujours des difficultés à trouver un stage pour consolider leur formation et des entreprises sont désireuses d'offrir des places de stage à ces jeunes, constatent les autorités.

"L'alternance, c'est la voie royale vers l'emploi. Environ 80% des personnes qui sortent de l'alternance décrochent un emploi. Avec Stage+, les jeunes trouveront plus facilement un stage et s'inséreront d'autant plus aisément sur le marché de l'emploi", commente Bernard Clerfayt.

Stage+ est accessible depuis ce jeudi via PC, tablettes et téléphones mobiles. "Concrètement, ce nouveau 'tinder de l'alternance' permettra à chaque entreprise formatrice agréée de déposer des offres de formation et à chaque jeune inscrit auprès d'un opérateur de formation en alternance de les consulter et de déposer sa candidature en ligne", explique-t-on.