Simon raconte comment il a obtenu son job d’étudiant payé 6.000 euros net par mois : "J’ai bossé jour et nuit"

”Je suis surtout intéressé par tout ce que je peux apprendre. C’est une opportunité incroyable. Je ne fais pas qu’observer, je suis vraiment impliqué dans les réunions et processus de l’entreprise. J’ai également l’occasion d’avoir un job à impact qui concerne mes deux domaines de prédilection : le social et l’environnement.”

Comment se démarquer quand on postule à un job étudiant ?

En tout, un millier d’étudiants ont tenté leur chance pour ce job de rêve. Le processus de recrutement a été assez long et est passé par des tests en ligne, des entretiens téléphoniques et une présentation en présentiel, entre autres. Mais alors, qu’est-ce qui a fait la différence ?

Comme il l’explique lui-même, Simon de Schaetzen avait une expérience internationale à mettre en avant. Le jeune homme est trilingue (français, néerlandais, anglais). Il a fait son bachelier aux Pays-Bas, a fait un séjour à l’étranger en Corée du Sud où il a également eu l’occasion de faire un stage, et a fait son master à Sciences Po, en France. Mais il n’était pas le seul à avoir un parcours international.

”J’ai énormément travaillé pour avoir ce job”, nous explique-t-il. “J’ai vraiment bien préparé ma présentation, j’ai bossé dessus jour et nuit pendant des jours”. Lors de cette présentation, il n’a pas hésité à se démarquer en tentant quelque chose de vraiment original. “Sans en dire trop, j’ai fait une présentation dont la forme était atypique. Au début, ils ne comprenaient pas trop où je voulais en venir, mais, par la suite, ils ont compris et je pense que l’effet de surprise ne les a pas laissés indifférents.”

Si l’étudiant avait un conseil à donner à celles et ceux qui sont en train de postuler en ce moment, ce serait d’oser des choses. “Si ça ne passe pas, tant pis. Et si ça passe, cela fera une bonne impression aux recruteurs.” Mais il conseille avant tout d’être authentique. “C’est ce que j’ai fait pendant tout le processus. Je n’ai pas menti, j’ai mis en avant les compétences que j’avais, mes convictions. Et je pense que ça a fait la différence lorsqu’il ne restait plus que quelques candidats.”