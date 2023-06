Selon l'ONSS, un étudiant gagne en moyenne 12,7 euros brut de l'heure (chiffres de l'année 2021). Le salaire minimum d'un étudiant ou d'une étudiante est fixé par une convention collective de travail adoptée au niveau de la commission paritaire de l'entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le salaire dépend du secteur d'activité. Pour savoir combien tu vas gagner, tu dois donc demander à ton entreprise de quelle commission paritaire elle dépend. Cette information doit de toute façon figurer sur ton contrat étudiant.

Si aucune convention collective ne régit les barèmes dans ton secteur, alors tu dois te baser sur le revenu mensuel moyen garanti pour savoir combien tu gagneras au minimum. A noter, comme l'explique Infor Jeunes, que ce minimum ne doit être respecté que si tu travailles au minimum un mois dans la même entreprise. Voici les montants minimums, en fonction de l'âge.

Âge Salaire mensuel Salaire horaire (38h/semaine) 21 ans et plus 1.954,99 11,87 20 ans 1.759,49 10,68 19 ans 1.661,74 10,09 18 ans 1.544,44 9,37 17 ans 1.427,14 8,66 16 ans et moins 1.309,84 7,95

Net ou brut?

Les montants présentés dans l'article sont toujours du brut. Mais, en tant qu'étudiant, tu as l'avantage que ton brut équivaut plus ou moins à ton net. Tu ne dois en effet payer que des cotisations sociales dites "de solidarité" qui correspondent à 2,71% de ton salaire, à condition de ne pas dépasser les 600 heures étudiantes par an. A noter que tu devras payer des impôts si ta rémunération annuelle dépasse un certain montant : 13.242,86 euros pour les revenus 2022.

Quels sont les jobs étudiants qui paient le mieux ?

Les chiffres que nous te présentons ici sont des minimums. Autrement dit, il est possible de gagner plus. Certains secteurs paient d'ailleurs mieux que d'autres.

Selon les derniers chiffres de l'ONSS qui s'intéressent au deuxième trimestre de 2022, le salaire brut moyen (qui ne tient pas compte de l'âge) est le plus élevé dans les secteurs de l'imprimerie, la métallurgie, le transport et l'entreposage, l'audiovisuel, la sécurité et les enquêtes ainsi que la santé humaine et l'action sociale. Dans tous ces groupes, le salaire horaire moyen dépassait les 14 euros.

Parmi les secteurs les moins rémunérateurs en terme de salaire horaire moyen, on retrouve le secteur de la pêche, l'agriculture ou l'industrie alimentaire.