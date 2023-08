Florenville : "Monsieur camp", un job d’étudiant parmi les jeunes

Tom, comment s'est profilé ce job ?

Plus jeune, j'ai travaillé comme étudiant pour la commune de Florenville. De l'administratif dans les bureaux, ainsi que des travaux avec les ouvriers. Quand j'ai lu l'annonce comme quoi la Commune recrutait un "Monsieur camp" et les attentes de ce job, j'ai tout de suite pensé que ça pourrait me plaire. J'ai postulé, passé un entretien avec la Gestion des Ressources humaines et j'ai été retenu pour le job l'année passée ; j'ai adoré ! J'ai remis le couvert cette année.

Le job, en quelques mots ?

J'insiste sur le fait qu'il s'agit avant tout d'un rôle de médiateur entre les mouvements de jeunesse et les habitants de la commune de Florenville. Ce qui est primordial, c'est que je ne prenne jamais position pour l'un ou l'autre. Mon rôle est avant tout de désamorcer les éventuels problèmes qui sont liés à l'arrivée des mouvements de jeunesse sur les terrains communaux ou chez les particuliers. D'ailleurs, c'est super-important d'être autant présent et à l'écoute pour les propriétaires des terrains, afin que ceux-ci ne se sentent pas impuissants fasse à certaines situations.

Comme ?

Le "Monsieur ou la Madame camp" veille, par exemple, à informer les jeunes sur les consignes de sécurité, les coordonnées des services d'urgence, le tri des déchets, les zones dans lesquelles peuvent être organisées les activités, les points d'eau, les endroits où se fournir en bois, les taxes et règlements communaux, les commerces et services pouvant desservir le camp… En période de canicule et de sécheresse, on délivre également les recommandations et mesures spécifiques.

Avez-vous dû, cette année, gérer des soucis liés à la météo pas toujours engageante ?

Pas vraiment. Les camps viennent malgré tout. Aucun n'a annulé. Ce qui peut arriver, c'est qu'ils repartent plus tôt. S'il y a des enfants très jeunes, par exemple. On accueille des enfants de 4 à 18 ans. J'ai la chance de n'avoir jamais eu de problèmes sur la commune de Florenville. L'année dernière, il y a eu une épidémie de gastro et il a fallu évacuer. C'est le plus sérieux que j'ai eu à gérer.

Quel est votre rapport avec la jeunesse ?

Très bon ! Je pense que le fait d'être jeune et étudiant comme eux permet d'atténuer une certaine forme d'autorité qui serait liée à mon job. Cela permet d'instaurer un climat de confiance et de respect mutuel. Le fait que je parle relativement bien anglais (j'ai vécu une année au Canada et en Australie) est aussi un plus au niveau de la communication, vu que la majorité des camps viennent de Flandre.

Et votre lien vers l'économie locale ?

Je le défends à fond. Qui plus est qu'il s'agit de mon TFE. Cet été, j'ai pris l'initiative de donner à tous les camps une liste de l'ensemble des producteurs locaux présents sur la commune de Florenville. Les boulangeries et boucheries, mais encore les épiceries artisanales et paysannes, afin de pousser les mouvements de jeunesse à consommer local. Durant cet été, Florenville accueille plus de 50 camps, soit 2 000 bouches à nourrir.