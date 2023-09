Quelle est cette entreprise qui paie ses stagiaires 17.000 euros par mois ?

Les jeunes lauréats proviennent des meilleures universités américaines. Certains ont reçu des prix, d’autres ont déjà un doctorat en poche. Mais cela ne suffit pas. Ils doivent encore suivre un parcours de formation de 11 semaines dans laquelle ils se mettront dans la peau d’un vrai courtier de l’entreprise. Au terme de la formation, ils seront à la tête du projet qu’ils géreront pendant leur stage. Les meilleurs pourront recevoir une offre d’emploi.

Si Citadel n’hésite pas à mettre la main au portefeuille, c’est pour attirer les meilleurs éléments. “Nous voulons former la prochaine génération d’experts en mathématiques et en informatique”, explique le fonds d’investissement. La demande pour ces types de profil se fait en effet de plus en plus pressante.

En 2022, Citadel a généré un bénéfice de 16 milliards de dollars. Elle emploie 1400 employés.

Un salaire horaire qui a bondi de 29 % en un an

D’autres entreprises du monde de la finance ont également proposé des packages plus attractifs à leurs stagiaires. Dans les 16 entreprises étudiées par Levels.fyi, il apparaît que le salaire médian des stagiaires a augmenté de 19 % en un an. Dans les sociétés de fonds spéculatifs, toujours selon Bloomberg, le salaire horaire a carrément bondi de 29 % en un an.