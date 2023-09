Young@Work, la nouvelle application belge pour trouver un job étudiant

Le projet est né il y a un peu plus de deux ans, en juin 2021. A l'époque, Maxime Donnay et l'un de ses deux associés travaillent dans l'intérim et sont à la recherche d'étudiants, alors en plein blocus. "C'était vraiment la galère, on me demandait de trouver dix étudiants pour le lendemain et j'en avais marre. Donc je discutais avec mon collègue en disant 'c'est quand-même con qu'il n'existe pas une appli qui pourrait nous aider à trouver des étudiants disponibles à telle date et qui permettrait de publier des annonces directement visibles par les étudiants'. Il existait un ou deux outils, mais ils n'étaient vraiment pas concluants. Le lendemain, on en a reparlé et on s'est dit 'tiens, si on mettait ça en place ?'. Et petit à petit, on a mûri le projet et on a contacté des partenaires pour développer l'application et la partie web." Après environ un an de développement, l'application a finalement été lancée il y a quelques mois, en juin 2023.

"Le but, c'est évidemment d'élargir ça à toute la Belgique (...) et peut-être au-delà des frontières"

Young@Work compte actuellement 28 entreprises, une offre qui devrait encore se multiplier dans les mois à venir selon son fondateur. "On va développer des partenariats en septembre, puisqu'avec la fin des vacances il est à nouveau compliqué pour les entreprises de trouver des jobistes étudiants."

Née à Liège, l'application est désormais active à travers toute la Wallonie et à Bruxelles. "On est Liégeois à la base, donc on s'est dit qu'on allait d'abord commencer avec cette ville, mais on a vite été pris par les demandes, notamment sur Bruxelles." L'application ne compte pas s'arrêter là. Déjà disponible en quatre langues (français, anglais, néerlandais et allemand), elle ambitionne de conquérir le marché du nord du pays, avant de s'exporter hors de la Belgique. "Si on a des demandes en Flandre, on pourrait le développer assez rapidement aussi. Le but, c'est évidemment d'élargir ça à toute la Belgique et si ça marche bien, peut-être au-delà des frontières belges. On a déjà pas mal d'étudiants français qui sont connectés au site en pensant que ce serait déjà valable en France aussi !"