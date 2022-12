1. Te débarrasser de ce que tu n’utilises plus

Marie Kondo, la prêtresse du rangement, conseille de trier ses affaires en trois tas : à donner, à vendre, à conserver. Pour parvenir à te débarrasser des choses que tu n’utilises plus, demande-toi par exemple si tu as porté ce vêtement au cours de l’année écoulée. Si ce n’est pas le cas, c’est sans doute qu’il ne t’est pas indispensable. Au moment de faire le tri, demande-toi également si certains objets ont une valeur sentimentale. Est-ce qu’ils te rendent vraiment heureux ou heureuse? Si c’est le cas, garde-les. Dans le cas contraire, n’hésite pas à les donner ou les vendre.

Ces conseils sont également adaptés pour un kot. Si tu veux savoir quelles affaires tu dois prendre dans ton kot, demande-toi si tu en as vraiment besoin, si tu les as utilisées au cours de l’année écoulée et si elles t’apportent de la joie. Ne prends que l’essentiel et évite de t’encombrer avec des choses que tu n’utiliseras pas.

2. Ranger tes affaires par catégorie

Maintenant que tu as tes indispensables, répertorie les espaces de rangement dont tu disposes dans ton kot (et rajoutes-en si tu peux). En fonction de la place que tu as, range tes affaires par catégorie. Evite par exemple de semer des fluos dans tous les tiroirs de ton kot et range-les plutôt au même endroit, dans un espace “études ou fournitures scolaires” par exemple. N’hésite pas à subdiviser un tiroir en espaces de rangements plus petits qui auront chacun une fonction. Dès que tu as utilisé quelque chose, range-le directement à l’endroit prévu pour lui. Si ta méthode de rangement est claire dans ton esprit, tu ne perdras plus jamais tes affaires. Le rêve, non?

3. Plier tes vêtements à la verticale

Plutôt que de faire des piles de vêtements que tu risques de faire s’écrouler quand tu en prends un du milieu, opte pour un rangement vertical. Non seulement, cela te permettra un gain de place mais, en plus, tu auras une vue directe sur tous les vêtements de ton dressing. Tu “n’oublieras” donc plus des vêtements au fond de ton armoire sans jamais les mettre.

4. Utiliser tout l’espace de tes étagères de façon intelligente

Beaucoup de gens prennent l’habitude de stocker leurs affaires sur les planches les plus accessibles de leurs étagères. Résultat : les planches du milieu sont souvent saturées et les planches du dessous et du dessus inexploitées. N’hésite pas à utiliser tout l’espace. En été, mets tes vêtements d’hiver sur la planche du dessus et inverse ton organisation en hiver. Sur la planche tout en bas, range des choses que tu utilises occasionnellement mais que tu aimes avoir sous la main. En tous les cas, évite de “bourrer” tes armoires afin de garder tous tes objets visibles en un seul coup d’oeil.

5. Mettre les objets auxquels tu tiens en avant

Bien ranger, cela ne veut pas forcément dire tout “cacher” dans des armoires. N’hésite surtout pas à mettre les photos auxquelles tu tiens ou tes objets ayant une valeur sentimentale bien en évidence. Même s’ils ne seront pas forcément “bien” rangé, ils t’apporteront du réconfort dans ton nouvel environnement.