Parmi l'offre proposée : des communautaires de 8 chambres avec sanitaires privatifs, des communautaires duos (4x2 chambres) avec sanitaires partagés, et 8 appartements, dont un au rez-de-chaussée, accessible aux PMR. Une salle d'étude, une halte-garderie, une salle de fitness et un vaste parking vélo seront mis à disposition. Le tout, dans un bâtiment basse-énergie, construit avec des matériaux durables et avec des panneaux photovoltaïques sur la toiture.

Une maison de la réussite

La vraie spécificité, qui est une première en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est que ces logements seront placés au coeur d'une maison de la réussite. Autrement dit, un animateur ou une animatrice logera sur place avec pour objectif de favoriser l'accompagnement individualisé et la réussite des étudiants, via de la remédiation ou des dispositifs d'aide à la réussite.

Des locaux académiques

Dans ce bâtiment de 4 000m2, il n'y aura toutefois pas que des kots. Il y a aura aussi des locaux académiques (auditoire hémisphérique, salle informatique, laboratoires modulables). Ceux-ci seront accessibles dès septembre 2023.

Rappelons que, tous sites confondus, l’UCLouvain compte 5 759 logements, ce qui constitue le plus grand parc de logements étudiants propre en Europe.