1. Calculer tous les frais

Il s’agit d’une préoccupation terre-à-terre, mais koter coûte cher. D’autant qu’en plus du loyer, tu risques d’avoir d’autres frais. Estime donc au mieux ce que ça va te coûter afin de voir si tu peux te le permettre financièrement. N’oublie pas qu’il est toujours possible de bénéficier d’aides au logement.

2. Se mettre à la recherche du kot parfait

Idéalement, il faut se mettre à la recherche d’un kot dès mars-avril. En effet, la demande est forte donc si tu t’y prends plus tard, les meilleurs kots risquent d’être déjà pris. Sélectionne soigneusement le quartier où tu aimerais koter et, ensuite, rends-toi sur les plateformes dédiées afin de faire toutes les recherches et trouver ton bonheur.

3. Détecter les arnaques

Tu as trouvé une annonce qui te semble bien ? Pose-toi ces questions afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une arnaque. Les annonces trop belles pour être vraies ou à un prix bien inférieur à celui du marché doivent te mettre la puce à l’oreille. De même, tu peux écarter les annonces qui te demandent de verser de l’argent avant la signature du bail.

4. Faire attention aux détails lors de la visite

Une fois que tu auras planifié une visite, fais attention aux moindres détails. Vérifie bien l’état du kot. Y a-t-il des signes d’humidité ? Est-ce que les murs sont tellement fins que tu entends tes voisins ? Profites-en pour t’assurer que le quartier te plait toujours, renseigne-toi auprès des passants ou des habitants. Profite de la visite pour poser toutes les questions qu’il te reste sur le paiement du loyer, des charges, etc.

5. Bien lire le contrat

Comme tous les contrats, le bail doit se lire entièrement. Le faire te permettra de te prémunir contre d’éventuels ennuis. Si un détail te chiffonne, n’hésite surtout pas à en parler avec le propriétaire ou l’agence. N’oublie pas que rien ne t’oblige à signer un contrat de bail si tu n’es pas sûr(e) de ton choix ! Toutefois, si tu souhaites louer le kot, sache que tu devras obligatoirement signer un bail écrit, les accords oraux ne comptent pas. Ton bail devra mentionner : ton identité, celle de ton propriétaire, la date du début du contrat et la durée, le type de bail, ce qui est compris dans la location, le montant du loyer (hors charges), le type de charges (forfaitaires ou provisionnelles), le montant des charges,… Comme l’explique une brochure d’Infor Jeunes, ton contrat ne peut PAS t’obliger à prendre en charge toutes les dégradations du bien, te faire payer le précompte mobilier ou autoriser ton propriétaire à entrer comme il le souhaite dans ton logement. Malheureusement, ce sont des abus très fréquents.

6. Être attentif à l’état des lieux

L’état des lieux doit servir à faire une description très précise de l’état dans lequel tu loues le logement. Sois très attentif lors de cette étape. Les dégâts que tu n’as pas vus risquent en effet de t’être facturés au terme du contrat. N’hésite pas à participer à l’état des lieux, en ouvrant les robinets, les armoires, etc. Prends également des photos.