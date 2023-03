Un immense projet de 124 kots au centre-ville de Charleroi

Ces nouveaux kots seraient alors à 800 mètres à peine - moins de 10 minutes à pied - du futur Ucampus de Charleroi, qui est en cours de construction à la ville haute. Un emplacement de choix. La demande de permis d'urbanisme aurait été rentrée, selon le développeur immobilier interrogé par Sudinfo, la semaine dernière.

Ce projet n'est pas sans rappeler un autre d'envergure, annoncé il y a six mois à peine, quelques centaines de mètres plus loin : l'immeuble abritant la galerie Eldo, à cheval sur la rue de la Montagne et le boulevard de l'Yser. Là, ce sont 144 kots qui devraient être créés, et le permis a déjà été obtenu.