Le mois d’avril lance officiellement la course pour la recherche d’un kot. Mais cela n’est pas chose facile. En effet, il y a chaque année beaucoup de demandes et tout le monde ne trouve pas toujours chaussure à son pied. Voici quelques trucs et astuces afin de favoriser tes recherches.

Pourquoi est-ce si difficile de trouver un kot ?

Eh bien parce qu’il y a beaucoup de demandes. Et ce, dans toutes les villes universitaires belges. Dans le cas de Louvain-la-Neuve, la ville accueille plus de 20 500 étudiants chaque année. Ces dernières années, et particulièrement depuis la crise énergétique, les prix des loyers ont augmenté. Dans les kots privés, il est rare de trouver un kot pour moins de 400 euros par mois. Pour Sam, ça devient un peu la panique pour trouver un kot, il explique : “J’ai trois frères qui kotent aussi, alors mon père ne peut attribuer que 350 euros à chacun pour nos kots. Mais, à Louvain-la-Neuve, il n’y a rien pour ce budget-là, ou alors c’est dans un état miteux”.

Il faut aussi noter que, en plus du loyer mensuel, il faut payer les charges, le wifi, les courses… Ce qui rajoute un coût à la vie étudiante.

Quelles sont les solutions ?

Si tu rentres dans ta première ou deuxième année à l’université et que tu t’y prends suffisamment tôt (à partir du 3 avril), tu peux faire une demande auprès de l’université pour avoir un kot UCL. Ceux-ci sont généralement moins chers que les kots privés (entre 250 et 350 euros) et disposent de nombreux avantages comme un service de ménage et de réparation. On en trouve un peu partout dans Louvain-la-Neuve, ils représentent la majorité des logements disponibles. Mais attention que toutes les demandes n’aboutissent pas à une réponse favorable. De plus, il existe des critères de sélection qui peuvent te favoriser : si tu habites loin, si tu es nouveau à l’UCLouvain ou encore si tu disposes d’une bourse étudiante. Malheureusement, ces kots ne sont accessibles que pendant les deux premières années à l’université. Après, il faut trouver une autre solution.

L’une d’elles peut être de rentrer dans un kot à projet ou dans un kot de régionale. Ceux-ci sont des kots UCL mais réservés aux membres des projets. Il existe 78 kots-à-projet sur Louvain la neuve, tous aussi intéressants les uns que les autres.

Tu peux participer à des projets comme celui de l’ardoise, dédié à la littérature, du kotangeante et donner des cours particuliers en math ou encore l’étincelle et écrire un journal étudiant tous les mois qui promeut le journalisme sur le campus de LLN. Il y en a pour tous les goûts.

Il y a aussi 16 kots de régionales à Louvain-la-Neuve. Les régionales sont des ASBL qui représentent le folklore et la culture d’une région en particulier : il existe la Montoise, la Namuroise, la Liégeoise, la Lux… Idéal pour t’intégrer facilement à Louvain-la-Neuve ! C’est d’ailleurs ce qu’a fait Louise pendant sa troisième année à Louvain-la-Neuve : “Je suis rentrée dans un kot à projet car non seulement je payais moins cher, mais j’ai pu me sociabiliser et participer à de nombreuses activités plus enrichissantes les unes que les autres. ”

Toujours pas trouvé ?

Si tu n’as toujours pas trouvé ton bonheur ne t’inquiète pas, il te reste encore plein de solutions. Il est aussi possible de passer par des agences. Il en existe plusieurs à Louvain-la-Neuve : l’Aiglon, Eckelmans, Graas-Brison, Immobilier Genon, Dynamic Immo, l’Agence de l’Equerre… Celles-ci proposent de nombreux logements mais il faut savoir être vif. Elles ouvrent leurs sites généralement à partir du mois d’avril.

Il est aussi possible de louer une chambre chez l’habitant. Cependant, celles-ci sont bien souvent situées dans des maisons à la périphérie du centre de Louvain-la-Neuve et pas toujours idéales pour les guindailleurs.

On trouve aussi une multitude de pages Facebook dédiées à la publication d’annonces de recherche ou de location de kot. Il suffit de taper “recherche kot à Louvain-la-Neuve” sur Facebook et vous trouverez des groupes dédiés à cette recherche. Sur ceux-ci, de nombreuses personnes postent tous les jours des messages mettant en location leurs biens et cherchant des preneurs. Mais attention aux arnaques !

Une autre solution est de faire une colocation : trouver une maison ou un appart et y cohabiter avec des amis ou d’autres étudiants et parfois même jeunes travailleurs. Ainsi, le loyer revient moins cher. Le problème, c’est que ces maisons sont bien souvent situées à l’extérieur du centre de Louvain, ce qui t’éloigne de tes auditoires.

Pour les couples ou les duos d’amis, il est aussi plus favorable de regarder à des studios. En effet, ceux-ci sont souvent disponibles pour 600 euros par mois, ce qui revient à moins cher qu’un kot individuel. Bingo !

Voilà, tu sais maintenant tout sur comment effectuer tes recherches pour trouver un kot à Louvain-la-Neuve. Bien qu’il y ait de nombreux obstacles sur le chemin (prix du loyer, beaucoup de demandes et parfois peu d’offres qui conviennent à tes critères), koter à Louvain-la-Neuve est une aventure qui mérite que l’on fasse de nombreuses recherches pour elle.