Le Brassikot fait découvrir aux étudiants le monde de la bière : "Ils en consomment mais ne connaissent pas tout"

"Le but de notre kot-à-projet, c'est de promouvoir la bière, mais pas seulement", explique Merlin Mareschal, le président du KAP. "On a tendance à croire que les étudiants connaissent bien la bière mais la majorité ne sait pas comment elle est brassée ou encore les différences qu'il y a entre une bière artisanale et une bière industrielle. Ils en consomment mais ne connaissent pas tout. Nous, on veut vraiment leur faire découvrir le monde brassicole."

Toute l'année, le Brassikot organise des événements où ils mettent en avant les bières locales, à travers des dégustations, la vente de packs...

Rencontre entre brasseurs et étudiants

Malgré le mauvais temps, la Brassicole a cette année encore su toucher son public. "Ici, on découvre les bières d'une autre façon", explique Marie. "On a pu goûter des boissons qu'on ne trouve pas forcément dans les supermarchés." Pour Juliette, ce qui est intéressant, c'est le prix proposé. Pour un euro, les participants avaient en effet le droit à un verre de dégustation. "Si on voulait faire la même chose au kot, ce serait impossible, ça nous coûterait beaucoup plus cher."

Les brasseries aussi y trouvent leur compte puisqu'elles peuvent toucher un public qu'elles ne touchent pas habituellement. "On se développe surtout entre Charleroi et Namur", nous explique la brasserie B'Joy. "C'est l'occasion pour nous de venir à Louvain-la-Neuve et de nous étendre." Parmi les autres brasseries participantes, citons également "La Vraie Bière", une entreprise menée par 4 étudiants. "On fait partie du public-cible donc on ne pouvait pas rater un tel événement", précisent-ils. "Ce qui a avait commencé comme un délire étudiant est vraiment en train de devenir un projet qui nous occupe énormément. Nous avons développé trois bières différentes."

Boire avec modération

Tout au long de l'événement, plusieurs étudiants se sont baladés avec des sacs à dos remplis d'eau afin de promouvoir la guindaille 2.0. "Le principe, c'est de continuer à faire la fête, mais de façon responsable", explique Elodie, membre du Brassikot.

"On propose de l'eau aux gens qui boivent. Le principe, c'est de pas abandonner la fête, mais de la faire mieux et surtout de manière responsable. L'avantage de ces sacs à dos, c'est qu'on peut directement proposer de l'eau aux gens sans qu'ils aient à se déplacer. Ils ont donc plus tendance à accepter."