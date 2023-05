Voici les nouveaux kots-à-projet à Louvain-la-Neuve (et ceux qui disparaissent)

Les nouveaux

Cette année, trois KAP ont fait leur apparition : deux anciens (Le Semeur et le CarpeStudentem) et un nouveau (le Cyclokot). Le Semeur, qui n'avait pas été reconduit l'année passée, a donc pu regagner sa place.

Pour rappel, Le Semeur a pour but de promouvoir l’agriculture, le monde rural et son terroir auprès des étudiants et des habitants de Louvain-la-Neuve. Le CarpeStudentem, lui, tient le site Louvainfo.be qui fournit des informations sur les événements organisés à Louvain-la-Neuve. Et, enfin, le Cyclokot, comme son nom l'indique, veut promouvoir l'usage du vélo.

Les supprimés

Trois KAP disparaissent : le Kot Erasmus, qui servait à intégrer davantage les étudiants en Erasmus en Belgique, le Kot-é-Sens qui ouvrait le dialogue inter-religieux et le Kot-é-Zoo centré sur le bien-être animal.