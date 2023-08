1. Le KAP

Un kot-à-projet (KAP) est un kot où les étudiants vivent ensemble et se réunissent autour d’un projet commun. Il existe environ 130 KAP en Belgique, dont la majorité se situe sur le campus de Louvain-la-Neuve. L’Université de Mons ou encore celle de Namur proposent également des KAP. Les thèmes sont variés et peuvent aller de la musique, au sport, en passant par l’aide aux étudiants, la promotion du développement durable… Les KAP doivent être reconnus par l’université.

2. Le logement intergénérationnel

Moins cher que le kot, le logement intergénérationnel permet aux étudiants d’expérimenter la vie en colocation avec un senior. L’idée est que chacun a quelque chose à apporter à l’autre. Le jeune va ainsi permettre de rompre la solitude du senior et l’aider à faire quelques tâches ménagères. Le senior, lui, va permettre au jeune de vivre dans un logement plus abordable, tout en lui faisant bénéficier de son expérience de vie. En Belgique, c’est l’asbl 1 toit 2 âges qui est le spécialiste de ce type de logements qui séduit de plus en plus d’étudiants.

3. Une tiny house

Il existe encore très peu de tiny houses (mini-maisons) qui accueillent des étudiants en Belgique, mais l’UCLouvain Mons en possède quelques-unes. D’une surface de 21m2, ces logements sont très fonctionnels et contiennent tout ce qui est nécessaire aux étudiants. Au vu du manque de kots et du nombre croissant d’étudiants, cela deviendra peut-être une option dans le futur pour loger les jeunes avec un espace réduit.

4. Dans une ferme

Nos voisins du nord de la France ont développé un projet qui s’appelle “Campus Vert”. Des agriculteurs aménagent des logements étudiants dans leur ferme. De cette façon, ils valorisent leur patrimoine tout en offrant aux étudiants des logements à prix modiques. De leur côté, les jeunes peuvent bénéficier des avantages de la vie à la ferme et se reconnecter avec la nature.

5. Dans une résidence de luxe

Il existe des kots dans tous les budgets. Certains studios sont situés dans des résidences tout confort avec salle d’étude, service de conciergerie, parking. Mais d’autres sont situés dans des résidences encore plus luxueuses où des salles de fitness sont mises à disposition, ainsi qu’un billard, un baby-foot, un écran géant…