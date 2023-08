433 euros par mois de loyer et 783 euros pour l'aménager: le premier kot pour les étudiants, un sacré investissement !

Loger un étudiant coûte assez cher : que ce soit une chambre dans un kot à projets, dans une maison à partager, un studio ou un petit appartement en duo, les Belges paient en moyenne 433€ de loyer par mois (407 euros pour les Belges francophones et 468 euros pour les Belges néerlandophones). Lorsqu’il n’est pas loué meublé, les parents (et/ou l’étudiant qui travaille à côté) consacrent en plus 783€ à son aménagement. Le premier nid se doit d’être cosy et agréable !

À lire aussi

Le recours à la seconde main devient un plaisir, plus une nécessité

Pour ce faire, on pioche dans le stock familial côté mobilier et accessoires de cuisine (gratuit), on file souvent chez Ikea pour des basiques, des rangements astucieux et des meubles flexibles pratiques pour un espace restreint et l’on a de plus en plus recours à l’achat d’occasion. Qui gagne du terrain ces dernières années. 38,5 % des Belges ont ainsi acheté des produits d’occasion au cours de ces 12 derniers mois, contre 37,8 % un an plus tôt et 35 % il y a deux ans. Pour les Belges francophones, ce recours à la seconde main est une volonté assumée : 27.5 % préfèrent les articles d’occasion (contre 17.2 % chez les néerlandophones), 14.8 % sont fiers de protéger ainsi l’environnement et 26.2 % avouent qu’ils n’ont pas le budget pour acheter tout en neuf (contre 10.9 % chez les néerlandophones qui eux pointent à 31.9 % les économies d’argent comme incitatifs, 11.2 % chez les francophones).

À lire aussi

Dans le top 10 des articles le plus souvent achetés d’occasion, on trouve le bureau pour 55 % des parents, la déco (53.6 %), le lit, la chaise de bureau et en 5e place, les assiettes, verres et couverts (47.4%). Lamachine à café pour les tenir éveillé pendant l'étude et la télé pour se détendre suivent de près.

C’est ce qui ressort d’une enquête menée auprès de 2 000 Belges pour le compte de 2ememain, HappyTroc/HappyCash, Cash Converters et Kringwinkel.