Simple et ergonomique, elle aura pour but de fixer un rapport qualité-loyer juste, en liant le montant de ce dernier à plusieurs critères de base dont la localisation, la performance énergétique du bâtiment, sa configuration et son niveau d'équipement. Elle visera aussi à tempérer l'augmentation des loyers des nouveaux baux, en prenant en compte les loyers pratiqués sur l'ensemble du parc locatif, a expliqué le ministre.

Quel est le but de la grille indicative des loyers étudiants?

Concrètement, grâce à cette grille - qui sera intégrée dans le décret sur le bail - , les étudiants pourront estimer gratuitement le loyer indicatif d'un logement à louer en Wallonie et si celui-ci est conforme aux normes de salubrité fixées par la Région wallonne. Ce loyer indicatif est entendu hors charges et frais, il est non-contraignant.

"La croissance de la population étudiante que connaît la Wallonie depuis une vingtaine d'années a pour conséquence de créer une pression sur le marché locatif privé des kots qui réagit alors en augmentant ses prix. Or, le coût excessif du logement est un frein important à la formation des étudiants et à leur émancipation sociale", a rappelé le ministre Collignon.

"Avec cette grille, l'étudiant pourra connaitre une fourchette raisonnable de prix des biens sur le marché tout en garantissant une juste rémunération du bailleur", a-t-il ajouté.