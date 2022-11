La recette étudiante : lasagne maison

Une lasagne végé ou non, à faire sans modération.

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients:

1 oignon

1 carotte

1 courgette

1 poivron rouge

4 tomates

1 blanc de poireau

300g de haché (vegetal ou non)

Feuilles de lasagnes

250g de passata

Romarin

Thym

Poivre et sel

Recette :

- Faire revenir l’oignon émincé dans un peu d’huile d’olive et ajouter le poireau finement haché.

- Ajouter la carotte et la courgette en petits morceaux et terminer par la viande.

- Après +/- 10min, quand la viande a doré, ajouter la passata, les épices.

- Laisser mijoter 30min minimum.

- Préchauffer le four à 190°C.

- Dans un plat adapté, placer le 1/3 de la préparation dans le fond du plat, recouvrir de feuilles de lasagnes et recommencer l’étape x2 en terminant par de la sauce.

- Ajouter un peu de fromage râpé par dessus et laisser cuire et gratiner environ 40min au four.

Bon app!