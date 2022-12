3 activités originales à faire en décembre

Marie Voght, étudiante en première année de marketing à l'EPHEC (Louvain-la-Neuve), est la fondatrice de la page "Tour du monde en Belgique". Elle est également l'auteure de deux livres relatant ses explorations de la Belgique. Tous les 1ers du mois, elle présentera pour "La Libre Etudiant" une chronique avec ses bons conseils d'escapades à destination des étudiants, mais pas que !

L’hiver n’est pas seulement synonyme de froid, et de blocus ! L’hiver, c’est aussi des festivités, des marché de noël, et encore des activités ! Pas question de contribuer à l’usure du canapé, cette année, on va l’aimer et il va neiger !

Je vous propose trois activités qui ne coûtent pas cher, qui détendent, et dont on a besoin. On reste toujours sur le côté nature.

1. Randonnée en période de pleine lune

L’avantage de l’hiver, c’est qu’il fait noir tôt, et l’avantage de la pleine lune, c’est cette atmosphère qu’elle dégage. Pas besoin de lampe torche, la lune illumine ton passage. Sous la lumière de la lune, même un endroit que tu connais te paraîtra différent. Tu ressortiras de cette balade avec de magnifiques photos mais surtout des images plein les yeux. Regarde ton calendrier ; en décembre la pleine lune apparaîtra le 8 décembre et le 7 janvier.

2. Dormir dans une cabane coupée du monde

Une rando matinale, un bonne tartiflette à midi, un bon feu de bois au soir, sans réseaux ni wifi. Idéal pour se ressourcer mais aussi, pourquoi pas, étudier au calme. Ne perd pas espoir, il existe des cabanes insolite ou hors normes à budget étudiant en Belgique.

3. Créer un jacuzzi homemade avec une veille baignoire

Ça ne coûte pas cher, c’est écolo, ça te permet de passer du temps dehors de façon originale.

Mode d’emploi :

1 : trouver une baignoire (chez un copain, chez ton grand-père ou sur marketplace)

2 : nettoyer la baignoire

3 : déposer la baignoire sur deux gros blocs de béton pour la surélever. Attention à la stabilité car il ne faut pas qu'elle se renverse.

4 : ajouter un bouche trou dans un magasin de bricolage

5 : remplir la baignoire d’eau

6 : faire chauffer l’eau grâce au feu de bois (attention à ne pas se brûler). Il ne faut pas que les flammes soient trop hautes et il faut bien sûr mettre sa main avant au fond de la baignoire pour éviter les brûlures. J'ai fait attention, et je ne me suis pas brûlée.

7. Profiter