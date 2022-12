Climat : 10 idées cadeaux pour un Noël respectueux de la planète

Chaque année, pour Noël, il est de tradition de s’offrir des cadeaux. Pour beaucoup, le premier réflexe est d’aller dans des magasins afin d’acheter du neuf. Toutefois, il est possible de faire des cadeaux originaux en réutilisant ce qu’on a déjà. On a demandé aux étudiantes et étudiants du Kot Planète Terre de nous faire une liste de 10 cadeaux respectueux de la planète. En plus de ne pas nuire au climat, ces cadeaux s’adaptent parfaitement à un budget étudiant !