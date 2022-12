La sexualité est un sujet à ne pas négliger. Surtout lorsque nous entamons nos études à l’université et que nous nous retrouvons confrontés à de nouvelles expériences. Celles-ci peuvent être aussi bonnes que mauvaises et s’accompagnent de risques. Mais quels sont les dispositifs mis en place par les universités belges pour prévenir ces risques ?

La proximité louvaniste

Sur le campus de Louvain-la-Neuve, de nombreuses initiatives sont mises à la disposition des étudiants pour les conscientiser sur leur sexualité. Parmi elles, le Kap Hot, un kot-à-projet dont le but est justement de sensibiliser les jeunes étudiants sur la santé sexuelle et la liberté de parole. Celui-ci propose de nombreuses activités en lien avec leurs projets. Léonard, étudiant en droit, nous raconte son recours au Kap Hot pour s’informer et se protéger : “Je les ai déjà rencontrés plusieurs fois, ce sont des jeunes comme nous, avec qui on peut avoir des discussions assez ouvertes sur le sujet sans jugement”. De plus, ils travaillent en collaboration avec la Maison Arc-en-ciel et proposent des dépistages gratuits, tous les premiers mercredis du mois de 16h à 20h, sans rendez-vous !

Pour Géraldine, étudiante en psychologie, il est assez facile d’avoir accès à des moyens de contraception sur Louvain-la-Neuve. Elle avoue cependant ne pas être assez renseignée sur les maladies sexuellement transmissibles. Selon Léonard, en tant que personne homosexuelle, il se considère plus conscientisé sur les MST depuis son adolescence, cela notamment à cause de la peur du SIDA.

La SEM’AIME de Liège

À Liège, il y a aussi de nombreuses choses pour les étudiants. Un planning familial en partenariat avec l’université de Liège prévoit des dépistages gratuits pour les étudiants sur le campus du Sart Tilman. Des distributions de préservatifs aux logos Solidaris se font aussi lors des soirées et événements estudiantins.

Chiara, étudiante en logopédie à Liège, nous parle de la SEM’AIME : “Elle a lieu du 14 au 18 février. C’est une semaine consacrée à la vie affective, sexuelle et à la sensibilisation au consentement. L’université organise aussi de nombreux sondages sur le harcèlement sur le campus”. D’après elle, le fait que le planning familial soit proche de l’université facilite le contact avec des professionnels.

Namur anti-tabou

Du côté de Namur, des infrastructures semblables sont mises en place pour aider les étudiants. De nombreux plannings familiaux sont présents dans la ville. De plus, l’université de Namur a récemment organisé une “formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles en milieux festifs étudiants”. Celle-ci reprenait des sujets importants tels que le consentement, les violences sexistes et sexuelles et proposait aussi un atelier afin d’élaborer une charte pour lutter contre ces violences.

Jérémie, étudiant en informatique à Namur, nous explique la semaine de la sexualité : “Elle est organisée par le bureau des étudiants pour enlever tous les tabous et parler de la sexualité au sens large à travers des quiz. Il y a un débat avec des médecins pour un peu démystifier la sexualité et où l’on peut poser toutes sortes de questions”.

Et dans les autres universités ?

Concernant les autres universités belges, des aides y sont aussi apportées aux étudiants. Comme l’université de Saint-Louis à Bruxelles, qui a mis en place depuis deux ans un plan d’action contre le sexisme et le harcèlement sexuel. Celui-ci vise à analyser les zones grises du consentement. Sur le campus de l’ULB à Bruxelles, le centre de planning familial “Aimer à L’ULB” a proposé en avril dernier des journées de dépistages gratuits sur les campus Érasme et du Solbosch en collaboration avec l’université. Pour les étudiants de la ville de Mons, des plannings familiaux, qui proposent des suivis psychologiques, mais aussi des dépistages, sont présents dans la ville et à proximité de l’université. En l’honneur de l’octobre rose, l’université de Mons a aussi participé à la vente de ruban rose dont les revenus sont reversés à l’association Think Pink Belgique pour lutter contre le cancer du sein.

Un environnement rassurant

Malgré toutes ces mesures prises par les universités, de nombreux étudiants et étudiantes interrogés se disaient souvent mal informés quant aux différents évènements de sensibilisation à la sexualité qui ont lieu sur leurs campus. D’autre part, certains se disent rassurés de savoir que de telles infrastructures sont mises à leur disposition en cas de besoins.