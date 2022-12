Faire ses courses cadeaux dans les grandes galeries commerciales semble encore aujourd’hui une chose tout à fait "sensée" et normale pour la plupart des étudiantes et étudiant. Cette habitude aurait pourtant toutes les raisons de changer. Pourquoi ne pas chercher des cadeaux d’occasion cette année ? Cela rendrait service à votre portefeuille mais servirait aussi à acheter plus local. Cela serait, cette fois-ci, véritablement sensé d’un point de vue éthique et écologique. Voici quatre alternatives de seconde main présentes sur le campus de Louvain-la-Neuve.

1. Truc à Troc

Le Truc à Troc est une ASBL qui tient un petit magasin de seconde main ouvert les lundis et jeudis dans le quartier des Bruyères. Le magasin se situe dans un local de l’UCLouvain et est rempli de vêtements et d’objets à prix très bas. « De plus en plus d’étudiants viennent acheter ici », assurent Anne et Anne-Marie, deux bénévoles accueillantes qui assurent la permanence de ce petit magasin. Si certains jeunes s’y rendent dans une démarche écologique, d’autres au budget limité n’ont parfois pas d’autres choix que de trouver ce genre d’alternatives. Le Truc à Troc combat donc principalement la précarité, tous les bénéfices sont distribués à différentes œuvres à buts sociaux et éducatifs.

Mais il a également le mérite d’être écologique. Les deux bénévoles ont tout à fait conscience de cet aspect. « Les magasins comme Action sont bondés en permanence, c’est vraiment un énorme problème pour l’environnement », se désolent-elles. Les deux femmes expliquent aussi que leurs principaux concurrents, ce sont les sites de ventes en ligne. À l’évidence, les géants tels que Vinted sont moins écologiques qu’un magasin de seconde main local et de circuit-court comme le Truc à Troc, qui a subi la pandémie. « Nous avons essayé de garder la tête hors de l’eau après les années Covid », confient-elles. Aujourd’hui, l’ASBL semble remonter la pente. Le magasin est une réelle mine à trésors, pour les enfants comme les plus grands.

2. Apides

Un autre magasin de seconde main est situé Rampe des Ardennais, près de la place des Wallons. C’est également une ASBL qui propose des vêtements, jeux, livres, CD et objets en tout genre. Le magasin était anciennement tenu par Oxfam et a été repris par Apides, une entreprise de formation par le travail qui accueille des demandeurs d’emploi issus du CPAS ou au chômage. Apides sert de tremplin pour une entrée réussie sur le marché du travail. Rafaële Bouxain, responsable pédagogique de l’entreprise, félicite le travail de la Maison du développement durable qui accompagne le magasin et supporte de nombreux projets écologiques.

Pour Rafaële Bouxain, l’écologie devient un sujet central dans la vie de tout le monde. Elle explique que les dons sont nombreux et que les étudiants achètent. « La période du Covid a donné des idées durables aux jeunes qui ont dû rafistoler ou créer des choses par eux-mêmes », pense la responsable. Pour elle, les réseaux sociaux sont la meilleure manière de sensibiliser les jeunes. « Nous nous faisons connaître par le bouche-à-oreille mais aussi par Facebook ». L’objectif du magasin reste avant tout d’être bon marché. Les vêtements sont en bon état et les prix varient de 5 à 10€ environ.

3. Le Kotextile

Le Kotextile est un kot-à-projet qui propose un vide-dressing ouvert à tous les étudiants. La jeune équipe organise fréquemment des ventes au kilo. 10€ le kilo : difficile de trouver une meilleure offre sur le campus. « L’offre de seconde main à Louvain-la-Neuve est bien trop petite et les étudiants ignorent même souvent qu’il existe des initiatives », explique Esra, membre du kot-à-projet. Elle affirme que le public de la ville étudiante est très friand de seconde main, même si les jeunes sont loin d’être assez sensibilisés et encouragés à acheter des vêtements non-neufs.

En plus de raccommoder et fournir des vêtements de qualité, le Kotextile s’adonne à des « city-frip » à Wavre et Bruxelles notamment. L’activité consiste à faire le tour des friperies d’autres villes. Pendant toute l’année, le petit groupe d'étudiants tente de toucher un maximum de néolouvanistes sur la cause de la durabilité et du recyclage. Le Kotextile a malheureusement fait sa dernière ouverture en 2022 mais « pas de panique, on reprend au deuxième quadrimestre », précise Esra. Pour Noël, elle invite tout le monde à penser à la seconde main : « Il serait temps de voir la seconde main comme un moyen de donner une seconde vie à des objets en bon état qui sont encore prêts à en ravir plus d’un. » Esra encourage aussi les étudiants à offrir des cadeaux faits-mains ! « Rien de plus personnel et durable », selon elle.

4. Le camion des filles

Pour terminer, gardez l’œil ouvert les jours de marché car le Camion des Filles n’est jamais très loin. La friperie itinérante qui sera cachée derrière Exki (place de l’université) ce mardi 20 décembre, vous accueillera sans aucun doute à bras ouverts. N’oublions pas non plus que le marché offre une panoplie de spécialités locales. Des centaines de potentiels petits cadeaux s’y trouveront sûrement.