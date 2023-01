Bain givré ou ‘’Ice Therapy’’: pourquoi se baigner dans de l’eau froide ?

Un jour, j’ai tenté… Pourtant, on ne va pas se mentir, on les prend souvent pour des fous les gens qui se baignent dans l'eau froide, mais en réalité… Ils ne sont pas plus fous que nous, que toi qui est devant ton écran depuis 30min à scroller les dernières news que tu aurais pu rater. Si dans les spas, ils proposent des bains d’eau froide, c’est qu’il y a une raison, non ? Alors allons-y !

Comment s'équiper?

On s'équipe d'un bonnet, car la chaleur sort par la tête, et de chaussures, ça fait moins mal aux pieds si tu le fais en pleine nature.

Comment se lancer?

On commence par trouver un lac où il est possible de se baigner et où on a pied histoire d'avoir la possibilité de faire 10 bons en arrières si vraiment c’est trop froid.

Avant de faire le grand saut, on s’échauffe, on court dans tous les sens, quelques squats, quelques petites insultes auprès de la personne qui a eu l’idée (quand c’est toi c’est plus compliqué) et puis on y va, on court et on part sur l’idée que le froid, ce n’est qu’une information !

On écoute son corps tout au long du processus. Dès les premiers engourdissements, on sort et on se sèche vite. On évite aussi de faire cette activité seul au cas où ça se passerait mal. Et, enfin, on ne tente pas de battre un record ! Si c'est la première fois, quelques minutes seront suffisantes. Une baignade prolongée risquerait en effet de causer une hypothermie.

Quels sont les bienfaits d'une baignade en eau froide?

En sortant de l’eau, tu n’as plus du tout froid, au contraire. Tu ressens cette sensation incroyable que l’on pourrait facilement confondre avec un des plus grand plaisir de la vie. Cette aventure a plusieurs bienfaits :

1. Renforcer l’immunité. Pour comprendre, il suffit de s’intéresser à "la méthode Wim Hof".

2. Se concentrer, se recentrer. Se baigner 10 secondes dans de l’eau froide peut clairement faire penser à une aventure. En effet, avant de se lancer, on découvre, petit à petit, on se documente, on cherche un lieu, on tente d’attirer l’un ou l’autre copain et puis on teste, on abandonne, on recule et puis on se jette à l’eau ! Et là on se rend compte du bonheur que cela procure, on fait des liens, on se concentre sur les choses essentielles de la vie.

3. Détente des muscles. L’eau froide provoque une détente musculaire immédiate.

Est-ce que tout le monde peut se baigner en eau froide?

Non, il existe tout de même des contre-indications, pour les personnes cardiaques par exemple. Le mieux à faire et de se renseigner sur le sujet avant de plonger dedans, et de toujours demander l'avis de son médecin. Ça parait fou, mais en Belgique, il existe des clubs de nage en eau libre. Tu n’es pas obligé de devenir une athlète pour y rentrer. Bien souvent, c’est une bande de passionnés qui aiment partager.