Appel à la manifestation après le viol d’une étudiante sur le campus de l’ULB

”Nous sommes en colère”, explique sur Facebook le Bureau des Étudiant·e·s Administrateurs·trices de l’ULB. “Nous voulons être en sécurité sur notre campus. Nous demandons à l’ULB des réponses concrètes pour que cela n’arrive plus jamais.”

Pour se faire entendre, les jeunes ont organisé une manifestation ce mardi 10 janvier à 18h30 sur le campus de la Plaine. Chacun est invité à venir avec une lampe de poche afin d’éclairer le campus.

Les jeunes réclament entre autres l’installation d’un meilleur éclairage et l’installation de caméras de surveillance supplémentaires. Mais aussi un renforcement de la présence de personnel de sécurité formé aux violences sexistes et sexuelles ainsi que “l’instauration d’un plan ambitieux de lutte contre les violences sexistes et sexuelles”.

”Cette étudiante cela pourrait être toi, cela pourrait être ta camarade d’audit ou ta co-bleue”, concluent-ils.