J'étais en première candi à l'époque (BAC1). Et j'ai été profondément marquée par le décès d'un de mes condisciples. Il est mort d'une rupture d'anévrisme peu après les délibérations de juin. Je n'étais pas vraiment proche de lui, mais je l'avais côtoyé à plusieurs reprises lors des examens étant donné que nos noms étaient proches alphabétiquement. Je me souviens l'avoir quitté tout guilleret. Il était en pleine forme et m'avait expliqué son projet de faire de la plongée durant l'été. Mais une semaine après, tout a basculé. Nous avons reçu un coup de fil pour nous annoncer son décès. En une seconde, on a tous été plongés dans le monde des adultes.

Pour nous, cela a été un choc. A cet âge, on ne réalise pas que la vie peut s'arrêter en un instant. Cette annonce a été un rappel brutal que tout peut basculer d'un instant à l'autre. A l'époque, nous n'avons pas eu d'accompagnement de la part de l'université, mais on s'est beaucoup soutenu entre nous. On était environ 120 étudiants dans l'auditoire mais les liens se sont resserrés parmi nos groupes d'amis respectifs.

C'est une histoire qui a marqué l'adolescente que j'étais mais qui m'émeut encore aujourd'hui. Il m'arrive d'en reparler avec des personnes qui l'ont connu. C'est un événement qu'on n'oublie jamais vraiment et qui est ancré dans mon parcours.

L'université, ce ne sont pas que les études, c'est tout un écosystème. Les études sont le plus important, bien sûr, mais il y a aussi les fêtes, l'autonomie et les nouvelles amitiés. On vit une nouvelle vie et on apprend à se découvrir soi-même. Les adultes que nous devenons sont inévitablement marqués par nos expériences étudiantes.

--> Françoise est un prénom d'emprunt

Si vous voulez vous aussi nous partager un souvenir qui a marqué vos études, remplissez le formulaire ci-dessous :